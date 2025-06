Stif: projet d'acquisition de StuvEx information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Stif annonce la signature d'une offre ferme pour le projet d'acquisition de StuvEx, entreprise belge spécialisée dans la conception, l'ingénierie, la mise en oeuvre et la maintenance de systèmes de protection active contre les explosions de poussières et de gaz.



Forte de 50 collaborateurs, StuvEx dispose d'une présence commerciale concentrée essentiellement au Benelux, en France et au Royaume-Uni. Cette société rentable a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros.



S'inscrivant dans la stratégie à long terme de Stif, avec une complémentarité de gammes et des synergies croisées, cette acquisition serait financée essentiellement par endettement bancaire et sa réalisation prendra effet d'ici une à trois semaines.





