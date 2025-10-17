STIF : Nouveau contrat dans le BESS

Annonce d’un contrat avec CATL

STIF a annoncé la signature d’un contrat significatif avec Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), leader mondial des batteries et co-leader sur les solutions de stockage d’énergie. Ce contrat, dont le montant est estimé entre 5 et 8 M€, marque la première commande significative passée par CATL auprès du groupe français. Il démarrera sur la fin d’année et se poursuivra sur toute l’année 2026.

Développement d’un produit sur mesure pour CATL

Le contrat porte sur la fourniture de panneaux d’explosion nouvelle génération, développés en France par les équipes R&D de STIF dans un délai record. Ces produits ont fait l’objet de tests d’explosion concluants, démontrant leur résistance accrue et leur pleine conformité au cahier des charges de CATL.

Consolidation du portefeuille clients et visibilité accrue

Avec ce partenariat, STIF poursuit la construction d’un portefeuille de clients prestigieux, déjà composé de Tesla, Fluence, Sungrow et Wärtsilä. Cette diversification des références parmi les leaders mondiaux du BESS renforce la visibilité commerciale du groupe et valide son positionnement technologique sur ce marché en forte expansion.

Perspectives & estimations

Cette annonce s’inscrit pleinement dans notre scénario de développement, qui anticipait la signature de nouveaux contrats dans le BESS au second semestre 2025. Après Tesla et Sungrow, l’entrée de CATL dans le portefeuille clients de STIF confirme la pertinence du positionnement du groupe sur les grands comptes internationaux à forte visibilité.

À moyen terme, nous anticipons la montée en puissance de nouveaux acteurs tels que Samsung, Fluence et BYD, dont les discussions avec STIF pourraient aboutir à des commandes structurantes dès 2026.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 95,2 €.