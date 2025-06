Stif: ligne de financement de 40 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Stif, un spécialiste des technologie de protection contre les explosions qui compte notamment Tesla parmi ses principaux clients, a annoncé hier soir avoir obtenu un crédit bancaire syndiqué de 40 millions d'euros afin de soutenir sa trajectoire de croissance.



Ces financements bancaires, obtenus sous forme de crédits amortissables et de facilités de crédit renouvelable (RCF), ont été négociés auprès d'un 'pool' bancaire constitué de cinq établissements, à savoir Crédit Agricole Anjou-Maine, Société Générale, CIC, BNP Paribas et LCL.



La ligne de financement, qui affiche une durée de cinq à sept ans pour une échéance prévue en 2032, est structurée en deux tranches de 15 millions d'euros et une autre de dix millions.



Les fonds doivent permettre au groupe d'accroître sa liquidité à moyen et long terme tout en lui apportant visibilité et flexibilité financière pour saisir de nouvelles opportunités de développement.



'Cette nouvelle facilité de crédit nous dote d'une large flexibilité pour accélérer notre feuille de route stratégique et envisager les prochaines étapes', souligne José Burgos, son directeur général.



A la Bourse de Paris, l'action Stif reculait de plus de 0,8% après cette annonce, mais affichait encore un bond de 114% depuis le début de l'année.



Stif rappelle qu'il bénéficiait d'une trésorerie disponible de 16,6 millions d'euros à la fin 2024, ainsi que d'un financement BPI de six millions d'euros, obtenu l'an dernier.





Valeurs associées STIF 56,9000 EUR Euronext Paris -0,87%