Stif: le titre recule malgré un C.A. semestriel meilleur que prévu

(Zonebourse.com) - Stif lâche plus de 8% ce mercredi à la Bourse de Paris, l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriel supérieur aux attentes ne suffisant pas à convaincre les investisseurs de porter plus haut le titre du spécialiste de la protection contre les explosions, dont la valeur a presque triplé depuis le début de l'année.



Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 30% à 35,95 millions d'euros au titre du 1er semestre de l'exercice, sous l'effet de la montée en puissance de la vente de ses produits dédiés à la protection des BESS (Battery Energy Storage System) et à la protection contre les explosions en milieu industriel.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un chiffre de l'ordre de 33,3 millions d'euros.



Malgré ces performances bien meilleures que prévu, Stif s'est contenté de confirmer son ambition de générer en 2025 un chiffre d'affaires annuel en croissance de plus de 20% par rapport au chiffre d'affaires 2024, à périmètre constant (hors acquisition).



La société précise par ailleurs qu'elle prévoit de dévoiler, en octobre prochain, à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, une nouvelle feuille de route stratégique et commerciale qui sera accompagnée de nouveaux objectifs financiers.



L'absence de relèvement d'objectifs semblait toutefois motiver quelques prises de bénéfices sur un titre qui, à la clôture d'hier, affichait un gain de plus de 200% depuis le début de l'année.







