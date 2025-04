Stif: le titre au plus haut après deux nouveaux contrats information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - Le titre Stif grimpe mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce de nouveaux contrats dans la protection contre les explosions, qui confirme le dynamisme commercial de cette activité.



La société indique qu'elle vient d'enregistrer une première commande significative d'équipements de protection contre les risques d'explosion de la part du groupe finlandais de construction mécanique Wärtsilä.



Dans un communiqué, Stif explique que Wärtsilä propose à ses clients des systèmes de batteries permettant d'optimiser la production, le stockage, la distribution d'électricité et la stabilisation des réseaux électriques.



Ces produits seront fabriqués depuis le site de production de Stif en Chine (Suzhou).



D'autre part, Stif dit avoir conclu un accord global avec Fluence, un spécialiste du stockage d'énergie, portant sur la fourniture de protections contre les risques d'explosions.



Après l'enregistrement en mars dernier de premières commandes pour la fabrication de panneaux d'explosion destinés aux sites opérationnels de Fluence en Asie du Sud-Est, ce nouvel accord étend la collaboration entre les deux groupes au niveau mondial.



Les commandes pour l'Asie seront honorées depuis le site de production de Suzhou, tandis que celles destinées à l'Amérique du Nord seront couvertes par le site de production de Stif au Texas.



Des discussions sont également en cours pour la mise en place d'un dispositif similaire en Inde.



José Burgos, le PDG de Stif, l'arrivée de ces deux partenaires industriels confirme la pertinence et la solidité de son activité dite 'Battery Energy Storage Systems' (BESS).



A 12h20, l'action prenait plus de 5% pour atteindre de nouveaux plus haut historiques.



La valorisation boursière de l'entreprise dépasse désormais les 220 millions d'euros, soit six fois plus que lors de l'introduction en Bourse en décembre 2023.





