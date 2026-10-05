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STIF : Le retrait de Tesla est sévère, la correction du titre aussi
information fournie par EuroLand Corporate 05/10/2026 à 08:51

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Publication des résultats S1 2026


Au S1 2026, STIF a publié des résultats globalement conformes à nos attentes. Le groupe a enregistré un CA, déjà communiqué, de 55,3 M€, en hausse de +50,8% y/y, dont +10% en organique et +15% à tcc. L’EBITDA a progressé de +37,6% à 12,6 M€, tandis que le RNpg s’est établi à 7,5 M€, en hausse de +17,5%.


Suite à l’annonce de la perte du client Tesla, le groupe abaisse son objectif 2030 à 170 M€ accompagné d’une marge d’EBITDA d’environ 17% (vs 200 M€ de CA accompagné d’une marge d’EBITDA supérieure à 20% précédemment).



Perspectives et estimations


Pour 2026, le management vise désormais environ 110 M€ de CA, ce qui implique un S2 à 54,7 M€, en hausse de seulement +1,7% y/y. À périmètre comparable, la croissance devrait donc être très faible. Le management a assorti cet objectif d'une marge d'EBITDA d'environ 18%, soit 19,8 M€. Cela implique un EBITDA S2 de 7,2 M€ (13,2% de marge), contre 11,4 M€ (21,2%) au S2 25.


Nous avons donc fortement revu nos estimations afin d’intégrer la disparition progressive des volumes Tesla et un profil de marge désormais sensiblement moins favorable.


Pour 2026, nos estimations impliquent un CA S2 de 56,3 M€ (+4,6% y/y, intégralement organique), contre 61,2 M€ attendus auparavant. L'EBITDA S2 ressortirait à 8,1 M€, soit une marge de 14,4% contre 21,2% au S2 2025. Cette baisse s'explique par l'amorce du ralentissement Tesla sur une base de coûts qui ne sera ajustée qu'en 2027. La dette nette reviendrait à 22,6 M€ fin 2026 (vs 26,3 M€ au 30 juin).


Malgré la nette révision à la baisse de nos estimations, la correction du titre nous paraît désormais disproportionnée. Au cours actuel de 18,99€, STIF se traite à 6,0x notre EBITDA 2026e et 7,1x notre EBITDA 2027e, année qui devrait marquer le point bas opérationnel après la disparition des volumes Tesla. Le multiple retomberait ensuite à 6,0x en 2028e avec la reprise attendue de l’activité. Ces multiples sont inférieurs à ceux observés sur les derniers exercices, mais cette évolution accompagne également la révision du profil de croissance, de rentabilité et de visibilité liée à la perte des volumes Tesla. La lecture de la valorisation dépend donc désormais principalement de la capacité du groupe à compenser ces volumes et à maintenir une marge d’EBITDA proche des niveaux guidés à partir de 2027.



Recommandation


Suite à ce communiqué et à la forte révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 33,1€ (vs 72,3€ précédemment).

Valeurs associées

STIF
19,9600 EUR Euronext Paris +5,11%
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 05/10/2026 à 08:51:10.

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