 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STIF : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31 mai 2026
information fournie par Actusnews 01/06/2026 à 17:45

Saint Georges sur Loire, le 1 er juin 2026

Déclaration au titre de l'article L 233-8 II du Code de commerce
et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions
composant le capital social de la Société au 31 mai 2026

Date Nombre d'actions composant [1] le capital Nombre théorique de droits de vote [2] Nombre réel (ou net)
de droits de vote [3]
31 mai 2026 5 135 455 7 756 400 7?756? 285

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures
Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
Isabelle Dray
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
06 85 36 85 11

[1] Chacune de 0,42 euros de valeur nominale

[2] Le nombre théorique de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l'AMF)

[3] Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmpqk5RtlJqWyJxxZpplaGpnmm6Um5HFl2SdyWGbZMvImWtlmGdmZ5jGZnJpmWtu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98468-20260601-stif_ddv.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

STIF
59,0000 EUR Euronext Paris -1,50%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    BP poursuit sa réorganisation interne avec le départ d'un vice-président
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.06.2026 18:57 

    La direction du géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé lundi le départ de son vice-président en charge du gaz et des énergies bas carbone, moins d'une semaine après l'éviction surprise de son président, épinglé pour son comportement. Ce vice-président ... Lire la suite

  • ( POOL / GUILLAUME SOUVANT )
    La verrerie Duralex placée en redressement judiciaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.06.2026 18:54 

    La verrerie Duralex, reprise en 2024 par ses salariés en coopérative, a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois en raison de "tensions de trésorerie", a annoncé lundi l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP. Duralex, ... Lire la suite

  • Une librairie Furet du Nord à Lille, le 23 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Les librairies Furet du Nord et Decitre placées en redressement judiciaire
    information fournie par AFP 01.06.2026 18:49 

    Le groupe Nosoli, qui regroupe les librairies Furet du Nord et Decitre (600 salariés), a été placé lundi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole, a-t-on appris auprès de la direction et de la CFDT. Cette étape était attendue, Nosoli ... Lire la suite

  • Un magasin Alexander McQueen à Sanya, dans la province de Hainan, en Chine
    Kering: Gianfranco D'Attis nommé directeur général d'Alexander McQueen
    information fournie par Reuters 01.06.2026 18:48 

    ‌Kering a ​annoncé lundi la nomination de Gianfranco D'Attis, ​ancien directeur général ​de Prada, ⁠au poste de ‌directeur général d'Alexander McQueen à compter ​du ‌3 juin. "Sa ⁠capacité à affiner l'identité de la ⁠marque ‌tout en assurant ⁠une exécution ‌disciplinée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
147,2 -17,09%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
Pétrole Brent
96,64 +3,57%
HAFFNER ENERGY
0,327 +19,34%
2CRSI
57,4 +11,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank