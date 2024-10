Stif : forte hausse de la rentabilité opérationnelle au premier semestre

(AOF) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Stif s'établit à 27,67 millions d'euros au premier semestre 2024, en progression de +69% par rapport au premier semestre 2023. Sur un plan géographique, Stif France contribue à hauteur de 86,7% du chiffre d'affaires groupe sur le semestre, soit 24 millions d'euros, en hausse de +74%. Les ventes hors de France représentent 83% du chiffre d'affaires groupe. Au 30 juin 2024, la marge brute s'établit à 64,6% du chiffre d'affaires, en nette amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice précédent (55,4%).

L'Ebitda s'inscrit en hausse de +340% sur le semestre, à 6,27 millions d'euros contre 1,42 million d'euros un an auparavant, correspondant à une marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires de 22,7% (8,7% au premier semestre 2023).

Le résultat d'exploitation atteint 4,7 millions d'euros sur le premier semestre 2024, multiplié par 6,4 fois par rapport au même semestre 2023 (0,74 million d'euros).

Après impôts et soustraction des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe ressort à 3,38 millions d'euros , multiplié par 7,3 fois par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2024, le groupe dispose d'une trésorerie nette de 10,8 millions d'euros, en amélioration sensible par rapport au 31 décembre 2023 (7,8 millions d'euros). Les capitaux propres totaux sont également en hausse et s'établissent à 16,06 millions d'euros à la fin du semestre contre 13,66 millions d'euros au 31 décembre 2023.

Côté perspectives, Stif envisage de réaliser un chiffre d'affaires consolidé proche de 60 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2024 et confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros à horizon 2027.

En termes de rentabilité, Stif indique être en mesure de maintenir durablement le niveau observé sur le premier semestre 2024, et anticipe un taux de marge d'Ebitda supérieur à 20% pour l'ensemble de l'exercice 2024 et les exercices à venir (vs. un objectif de 15% attendu à horizon 2027 communiqué en décembre 2023 lors de l'introduction en Bourse).

AOF - EN SAVOIR PLUS