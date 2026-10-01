STIF : forte croissance au premier semestre mais la perte de Tesla pèsera sur 2027

Le spécialiste de la protection contre les explosions a enregistré une forte progression de son activité au premier semestre 2026. Le chiffre d'affaires bondit de 50,8%, à 55,3 millions d'euros, tandis que l'EBITDA progresse de 37,6%, à 12,6 millions. Le résultat net part du groupe atteint 7,5 millions d'euros, en hausse de 17,5%.

Pour 2026, le groupe vise environ 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et 18 millions d'euros d'EBITDA. La dynamique devrait toutefois ralentir avec la diminution des livraisons à Tesla.

Le constructeur américain n'a en effet pas retenu les solutions de STIF pour son nouveau système de stockage Megapack 3. Le groupe prévoit ainsi de ne plus réaliser de chiffre d'affaires avec Tesla en 2027 et ramène ses objectifs pour cet exercice à 100 millions d'euros de ventes et une marge d'EBITDA d'environ 15%. Un plan d'adaptation des capacités industrielles et des coûts sera engagé pour limiter l'impact sur la rentabilité.

STIF entend parallèlement accélérer la diversification de sa clientèle dans le stockage d'énergie. Le groupe a obtenu 5 millions d'euros de nouvelles commandes auprès de BYD pour 2027 et poursuit son processus de qualification auprès de CATL. Il renforce également sa présence en Chine avec l'ouverture d'un bureau commercial à Shenzhen.

Conséquence de cette nouvelle donne, STIF abaisse ses ambitions pour 2030 : le groupe vise désormais environ 170 millions d'euros de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA de 17%, contre respectivement 200 millions d'euros et plus de 20% auparavant.