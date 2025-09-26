STIF : Finalisation de la prise de contrôle de BOSS PRODUCTS, spécialiste nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel

Densification du réseau commercial pour accélérer les ventes et renforcer l'empreinte économique du Groupe aux Etats-Unis et au Canada

Nouvelle distinction avec le prix Disruption reçu à l'occasion du Grand Prix des Lionnes 2025 Montefiore

Saint-Georges-sur-Loire, le 26 septembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce la finalisation de la prise de contrôle de BOSS PRODUCTS, acteur nord-américain de la distribution de technologies et dispositifs de protection contre les explosions en milieu industriel, avec l'acquisition de 70 % de son capital auprès de BOSS INDUSTRIAL GROUP.

STIF détenant déjà 10 % du capital de BOSS PRODUCTS depuis le début de l'année 2024, la participation du Groupe STIF s'élève désormais à 80 %. La réalisation de cette acquisition fait suite à l'annonce d'une entrée en négociation exclusive en date du 1 er septembre 2025.

Comptant 50 collaborateurs, BOSS PRODUCTS est une entreprise familiale installée au Texas – Etats-Unis, spécialisée dans la distribution et la maintenance de systèmes de protection active et passive contre les explosions de poussières et de gaz en milieu industriel. BOSS PRODUCTS est le partenaire privilégié du Groupe STIF sur le territoire américain depuis 2017 pour la distribution en exclusivité des produits de la gamme Vigilex aux Etats-Unis et au Canada. La société détient aussi une participation majoritaire dans BOSS PRODUCTS UK, société de distribution sur le marché britannique, faisant également partie de la transaction.

Elle bénéficie d'une solide réputation dans les secteurs de l'agroalimentaire, du traitement des poussières et du bois avec un rayonnement commercial qui couvre les Etats-Unis et le Canada. BOSS PRODUCTS a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 17,7 millions de dollars et est une société rentable.

Cette acquisition est financée par endettement bancaire et sera consolidée dans les comptes du Groupe dès 2025. Le management de BOSS PRODUCTS reste en place pour diriger les activités commerciales sur la zone Amérique du Nord.

Avec l'intégration de BOSS PRODUCTS et suite à l'acquisition de Stuvex en juillet dernier, le Groupe STIF anticipe d'atteindre dès la fin de l'exercice 2025 un chiffre d'affaires proforma de l'ordre de 100 M€.

José Burgos, Président Directeur Général de STIF indique : « La finalisation de la prise de contrôle de BOSS PRODUCTS, avec qui nous partageons une vision et des ambitions communes, marque le franchissement d'une nouvelle étape dans la stratégie de déploiement du Groupe à l'international. Elle nous permet de disposer en propre d'un réseau local de distribution déjà établi et reconnu, en plus de notre site de production installé au Texas, pour diffuser largement nos produits innovants, certifiés et parfaitement en phase avec les attentes des industriels en matière de sécurité. Nous allons ainsi bénéficier de l'excellente dynamique commerciale de BOSS PRODUCTS et par cette intégration verticale également absorbé la marge de distribution de notre partenaire américain. »

José Burgos reçoit le Prix Disruption – Grand Prix des Lionnes 2025 Montefiore

José Burgos, PDG du groupe STIF, a reçu le 25 septembre le prix Disruption lors de la cérémonie du Grand Prix des Lionnes 2025 qui s'est tenue à Paris, et qui récompense sa stratégie audacieuse de développement à l'international.

Le Grand Prix des Lionnes met à l'honneur des entrepreneurs qui dirigent des entreprises de croissance, conciliant responsabilité et modèle économique pérenne.

Le jury du Grand Prix est composé d'experts de l'investissement, de l'accompagnement et de la croissance des PME et ETI, de professionnels en Conseil et Stratégie, ainsi que d'entrepreneurs à succès ayant allié croissance, rentabilité et durabilité au sein de leur entreprise.

Cette nouvelle distinction vient saluer la vision et la détermination du groupe STIF à déployer son offre au travers d'un réseau commercial en pleine expansion et qui se réparti aujourd'hui entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 350 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

