STIF : Excellents résultats au S1

Publication des résultats S1 2024

Suite à la publication de son chiffre d’affaires semestriels en juillet dernier (27,7 M€, +69,3%), commenté ici , STIF annonce des résultats excellents et supérieurs à nos attentes. L’EBITDA du groupe ressort à 6,3 M€, pour une marge de 22,7% (+1 400 bps YoY) et un RNpg de 3,4 M€ (+635%). Bien que le groupe maintienne une prévision de chiffre d'affaires de 80 M€ pour 2027, que nous considérons comme trop prudente, il révise néanmoins à la hausse ses objectifs de rentabilité. Désormais, le groupe anticipe un taux de marge d'EBITDA supérieur à 20 % dès 2024 et pour les exercices suivants, contre une marge de 15 % initialement prévue pour 2027 lors de l'IPO.

Perspectives et revue à la hausse des estimations

La suite de l’exercice devrait être très bien orientée, à l’image du premier semestre et être à nouveau tirée par le segment des BESS. Suite à cette publication, le management a logiquement réhaussé sa guidance de rentabilité et table désormais sur l’atteinte d’une marge d’EBITDA d’au moins 20% pour 2024 et les exercices à venir (vs 15% en 2027 communiquée lors de l’IPO).

A plus long terme, malgré la prudence du management, nous pensons toujours que l’objectif de 80 M€ de CA fixé pour 2027 sera largement dépassé. Nous réitérons notre estimation de CA de 81 M€, une année plus tôt, dès 2026.

Concernant la valorisation du titre, nous réhaussons notre objectif de cours afin de refléter nos nouvelles estimations. Ce dernier ressort à présent à 30,9 € (vs 24,4 € précédemment), soit un upside de +19%. A ce prix et sur nos estimations, STIF se traite à 10,8x EV/EBITDA et 23,0x PE 2024e.