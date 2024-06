STIF : Déclaration au titre de l'article L 233-8 du Code de commerce

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Georges-sur-Loire, le 26 juin 2024

STIF

Société anonyme

au capital de 2 135 538,30 euros

Siège social : Zone d'activité de la Lande

49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

481 236 974 RCS ANGERS

Déclaration au titre de l'article L 233-8 du Code de commerce

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de commerce, la société STIF informe ses actionnaires qu'au 12 juin 2024, le capital se composait de 5 084 615 actions en circulation, et représentait un nombre total de droits de vote de 8 576 623, calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024

24 juillet 2024

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de 189 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l'Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 22 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

Michael Scholze

michael.scholze@seitosei-actifin.com

01 56 88 11 14