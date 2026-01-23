STIF : Croissance toujours très dynamique du segment Energy

Publication du chiffre d’affaires 2025

STIF a publié hier un chiffre d’affaires annuel de 90,5 M€, en progression de +47,8% y/y, dont +24,2% en organique. Cette performance dépasse à la fois l’objectif communiqué par le groupe (86,6 M€) et nos prévisions (87,7 M€ – Euroland).

À périmètre constant pro forma, intégrant StuvEx et Boss Products sur douze mois, le chiffre d’affaires aurait atteint 104 M€, soit une croissance de +70% y/y.

À l’issue de cette publication, le management souligne des perspectives commerciales toujours très favorables et réitère la position de leader mondial de STIF dans les solutions de protection contre les explosions dans les secteurs industriel et énergétique.

Perspectives & estimations

À la suite de cette publication, le management réaffirme sa confiance dans la dynamique du marché du BESS, la poursuite d’une expansion géographique soutenue et la capacité du groupe à renforcer son leadership mondial sur les protections contre les explosions dans les environnements industriel et énergétique.

Suite à cette publication, nous réhaussons légèrement nos estimations pour l’exercice 2025. La croissance du CA, meilleure qu’anticipée, devrait améliorer mécaniquement la rentabilité du groupe. Nous anticipons désormais un EBE de 22,5 M€ (vs 21,8 M€ précédemment) et un ROC de 19,1 M€ (vs 15,4 M€ précédemment), soit une marge opérationnelle de 21,1%. Notre estimation de RN pour l’exercice 2025 est de 13,2 M€ (vs 12,7 M€ précédemment) soit une marge nette de 14,6%.

Pour l’exercice à venir, nous anticipons la montée en puissance de nouveaux acteurs tels que Samsung, Fluence et BYD, dont les discussions avec STIF pourraient aboutir à des commandes structurantes dès 2026.

Nous reconduisons nos estimations pour 2026, à savoir un chiffre d’affaires de 119,2 M€, en croissance de +31,8 %, ainsi qu’un EBE de 27,2 M€ traduisant une marge de 22,8 %.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 95,2 €