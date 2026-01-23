 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STIF : Croissance toujours très dynamique du segment Energy
information fournie par EuroLand Corporate 23/01/2026 à 08:59

Publication du chiffre d’affaires 2025


STIF a publié hier un chiffre d’affaires annuel de 90,5 M€, en progression de +47,8% y/y, dont +24,2% en organique. Cette performance dépasse à la fois l’objectif communiqué par le groupe (86,6 M€) et nos prévisions (87,7 M€ – Euroland).


À périmètre constant pro forma, intégrant StuvEx et Boss Products sur douze mois, le chiffre d’affaires aurait atteint 104 M€, soit une croissance de +70% y/y.


À l’issue de cette publication, le management souligne des perspectives commerciales toujours très favorables et réitère la position de leader mondial de STIF dans les solutions de protection contre les explosions dans les secteurs industriel et énergétique.


Perspectives & estimations


À la suite de cette publication, le management réaffirme sa confiance dans la dynamique du marché du BESS, la poursuite d’une expansion géographique soutenue et la capacité du groupe à renforcer son leadership mondial sur les protections contre les explosions dans les environnements industriel et énergétique.


Suite à cette publication, nous réhaussons légèrement nos estimations pour l’exercice 2025. La croissance du CA, meilleure qu’anticipée, devrait améliorer mécaniquement la rentabilité du groupe. Nous anticipons désormais un EBE de 22,5 M€ (vs 21,8 M€ précédemment) et un ROC de 19,1 M€ (vs 15,4 M€ précédemment), soit une marge opérationnelle de 21,1%. Notre estimation de RN pour l’exercice 2025 est de 13,2 M€ (vs 12,7 M€ précédemment) soit une marge nette de 14,6%.


Pour l’exercice à venir, nous anticipons la montée en puissance de nouveaux acteurs tels que Samsung, Fluence et BYD, dont les discussions avec STIF pourraient aboutir à des commandes structurantes dès 2026.


Nous reconduisons nos estimations pour 2026, à savoir un chiffre d’affaires de 119,2 M€, en croissance de +31,8 %, ainsi qu’un EBE de 27,2 M€ traduisant une marge de 22,8 %.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 95,2 €

Valeurs associées

STIF
64,8000 EUR Euronext Paris +11,15%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/01/2026 à 08:59:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Worldline sur un smartphone (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : L'Oréal, Ubisoft, L'Oréal, Worldline, M6...
    information fournie par Reuters 23.01.2026 09:21 

    * L'ORÉAL OREP.PA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 435 euros contre 325 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Alphavalue abaisse sa recommandation à "vendre" contre "acheter". * WORLDLINE WLN.PA - Morgan ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 23.01.2026 09:10 

    Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse vendredi, le soulagement lié à l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland laissant place à la prudence. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris perdait 0,26% et Milan 0,53%, quand Londres (+0,04%) ... Lire la suite

  • recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)
    Une semaine sur les marchés : le recap du 19 au 23 janvier
    information fournie par Boursorama 23.01.2026 09:07 

    Lundi 19 janvier CAC 40 : -1,78% à 8.112,02 points et 3,3 milliards de dollars La séance Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, ... Lire la suite

  • UBISOFT : Baissier mais survendu
    UBISOFT : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 23.01.2026 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank