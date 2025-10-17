STIF conclut un contrat majeur avec CATL dans le stockage d'énergie par batterie
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 10:55
STIF annonce la signature d'un contrat avec le groupe chinois CATL, leader mondial des batteries, pour un montant compris entre 5 et 8 MEUR. Il s'agit de la première commande significative passée par CATL pour les panneaux anti-explosion de nouvelle génération développés par STIF.
Ce produit, issu d'un programme de R&D accéléré en France, vise à protéger les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) contre les risques d'explosion. La production sera lancée prochainement dans l'usine STIF Asia à Suzhou (Chine), avec des livraisons prévues dès cette année et tout au long de 2026.
Ce contrat renforce la présence de STIF auprès des grands acteurs du secteur, déjà clients comme Tesla, Fluence, Sungrow et Wärtsilä.
Valeurs associées
|66,000 EUR
|Euronext Paris
|+6,80%
