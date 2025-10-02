STIF : CAP sur 200 M€ de CA en 2030

Résultats du S1 25

Au S1 2025, STIF affiche un CA de 36,7 M€, en progression de +33% y/y. Cette croissance est principalement portée par la dynamique toujours très soutenue de l’activité BESS, dont le chiffre d’affaires progresse de +65,4% pour atteindre 18,1 M€, confirmant le rôle de moteur de croissance du groupe. L’activité Explosions enregistre également une évolution solide à +33,6% et totalise 7,3 M€. Sur le plan géographique, l’Asie constitue désormais un relais stratégique de premier plan, générant 12 M€ de chiffre d’affaires, soit 33% du total (contre 8 M€, soit 26%, au S1 2024). Les États-Unis ressortent en retrait à 12,1 M€, en baisse de -23,1% en raison d’un décalage de commandes, notamment liées à Tesla, mais la visibilité demeure favorable sur 2025 et 2026.

Un modèle toujours plus rentable grâce au mix

La rentabilité opérationnelle bénéficie d’un effet mix favorable lié à la montée en puissance du segment BESS. Le taux de marge brute s’établit à 66,3%, contre 64,0% au S1 24. La bonne maitrise des OPEX permet à l’EBITDA d’atteindre 9,1 M€, représentant une marge de 25,0%, soit une amélioration de +290 bps y/y. Le résultat financier ressort à -0,4 M€, contre -0,07 M€ au S1 2024, intégrant 0,3 M€ de provisions pour pertes de change. Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 6,4 M€, en hausse de +88% y/y.

Perspectives & estimations

Le premier semestre confirme la solidité du modèle de croissance de STIF, porté par la dynamique du segment BESS et par l’expansion asiatique, mais contrebalancé par une consommation de trésorerie encore élevée liée au BFR.

Pour l’exercice 2025, le management anticipe un chiffre d’affaires de 86,6 M€ (+41,5% y/y), accompagné d’une contraction de la marge brute à 63,4% (-130 bps y/y) et d’un recul de la marge d’EBITDA à 22,4% (-120 bps y/y) (informations communiquées lors de la réunion investisseurs). Sur une base pro forma intégrant StuvEx et BOSS Products, le chiffre d’affaires visé ressort à 100 M€. À plus long terme, la société dévoile une guidance 2030 ambitieuse, avec un chiffre d’affaires proforma de 200 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 20%. Cette trajectoire repose principalement sur 1/ la montée en puissance continue de l’activité BESS, dont les perspectives demeurent très favorables et 2/ l’intégration des acquisitions StuvEx et BOSS Products, dont les synergies industrielles et commerciales devraient constituer de puissants relais de croissance.

Concernant nos estimations, nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires à 87,6 M€e pour 2025 (vs 83,4 M€ auparavant), afin de refléter la contribution additionnelle de BOSS Products. Sur le plan de la rentabilité, nous adoptons une approche prudente, mais restons plus optimistes que le management. Ce dernier, traditionnellement conservateur, pourrait avoir surestimé la baisse attendue du prix de vente (en particulier celle des contrats avec les grands donneurs d’ordres sur le BESS) au second semestre. Nous anticipons ainsi une marge d’EBITDA de 24,9%, soit 21,8 M€ (vs 22,4% communiqué lors de la réunion investisseurs). Le RNpg ressortirait à 12,7 M€, correspondant à une marge nette de 14,5%.

Recommandation

Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 95,2 €