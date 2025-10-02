 Aller au contenu principal
STIF : CAP sur 200 M€ de CA en 2030
information fournie par EuroLand Corporate 02/10/2025 à 09:31

Résultats du S1 25


Au S1 2025, STIF affiche un CA de 36,7 M€, en progression de +33% y/y. Cette croissance est principalement portée par la dynamique toujours très soutenue de l’activité BESS, dont le chiffre d’affaires progresse de +65,4% pour atteindre 18,1 M€, confirmant le rôle de moteur de croissance du groupe. L’activité Explosions enregistre également une évolution solide à +33,6% et totalise 7,3 M€. Sur le plan géographique, l’Asie constitue désormais un relais stratégique de premier plan, générant 12 M€ de chiffre d’affaires, soit 33% du total (contre 8 M€, soit 26%, au S1 2024). Les États-Unis ressortent en retrait à 12,1 M€, en baisse de -23,1% en raison d’un décalage de commandes, notamment liées à Tesla, mais la visibilité demeure favorable sur 2025 et 2026.



Un modèle toujours plus rentable grâce au mix


La rentabilité opérationnelle bénéficie d’un effet mix favorable lié à la montée en puissance du segment BESS. Le taux de marge brute s’établit à 66,3%, contre 64,0% au S1 24. La bonne maitrise des OPEX permet à l’EBITDA d’atteindre 9,1 M€, représentant une marge de 25,0%, soit une amélioration de +290 bps y/y. Le résultat financier ressort à -0,4 M€, contre -0,07 M€ au S1 2024, intégrant 0,3 M€ de provisions pour pertes de change. Le résultat net part du groupe s’élève ainsi à 6,4 M€, en hausse de +88% y/y.



Perspectives & estimations


Le premier semestre confirme la solidité du modèle de croissance de STIF, porté par la dynamique du segment BESS et par l’expansion asiatique, mais contrebalancé par une consommation de trésorerie encore élevée liée au BFR.


Pour l’exercice 2025, le management anticipe un chiffre d’affaires de 86,6 M€ (+41,5% y/y), accompagné d’une contraction de la marge brute à 63,4% (-130 bps y/y) et d’un recul de la marge d’EBITDA à 22,4% (-120 bps y/y) (informations communiquées lors de la réunion investisseurs). Sur une base pro forma intégrant StuvEx et BOSS Products, le chiffre d’affaires visé ressort à 100 M€. À plus long terme, la société dévoile une guidance 2030 ambitieuse, avec un chiffre d’affaires proforma de 200 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 20%. Cette trajectoire repose principalement sur 1/ la montée en puissance continue de l’activité BESS, dont les perspectives demeurent très favorables et 2/ l’intégration des acquisitions StuvEx et BOSS Products, dont les synergies industrielles et commerciales devraient constituer de puissants relais de croissance.


Concernant nos estimations, nous relevons nos prévisions de chiffre d’affaires à 87,6 M€e pour 2025 (vs 83,4 M€ auparavant), afin de refléter la contribution additionnelle de BOSS Products. Sur le plan de la rentabilité, nous adoptons une approche prudente, mais restons plus optimistes que le management. Ce dernier, traditionnellement conservateur, pourrait avoir surestimé la baisse attendue du prix de vente (en particulier celle des contrats avec les grands donneurs d’ordres sur le BESS) au second semestre. Nous anticipons ainsi une marge d’EBITDA de 24,9%, soit 21,8 M€ (vs 22,4% communiqué lors de la réunion investisseurs). Le RNpg ressortirait à 12,7 M€, correspondant à une marge nette de 14,5%.



Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 95,2 €

STIF
73,2000 EUR Euronext Paris +3,10%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 09:31:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

