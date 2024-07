STIF - CA S1: 27,7 M€ +69,3% - Revisions en hausse de nos attentes / Opinion: Achat / Objectif: 20,49 € vs 16,50€ / Potentiel: +15,1%

CA S1 + Contact

Forte dynamique au S1 – Supérieure aux attentes

CA : 27,7 M€, +69,3%

Révisions en hausse de nos prévisions

Actualité : CA S1

Stif annonce pour le S1 2024 un CA de 27,7 M€ en croissance de 69,3%. Cette performance s'explique par l'explosion des ventes de produits contre les risques d'explosion des BESS. En effet, ce segment d'activité a représenté un volume de CA de 11 M€ sur le semestre vs zéro au S1 2023 et compte désormais pour 39,7% du CA Groupe. Ces chiffres confirment le savoir-faire de Stif pour répondre aux plus grands donneurs d'ordre mondiaux dans le secteur des BESS, basé à la fois sur une gamme de produits Vigilex Energy de très haute qualité, parfaitement adaptée aux besoins clients, et un outil de production très performant.

Rappelons qu'en mai dernier il avait indiqué anticiper pour 2024 un volume de CA avec Tesla de l'ordre de 13 M€ et la concrétisation d'une première commande de 5 M€ avec Sungrow, l'un des acteurs chinois les plus importants du secteur du stockage d'énergie renouvelable. Concernant les produits contre les explosions en milieu industriel (5,5 M€, 19,9% du CA Groupe) la hausse est plus mesurée avec une augmentation de 5,8%, après +43% en 2023. Elle demeure soutenue par l'exposition internationale et la politique d'innovation comme en témoigne l'annonce récente de l'extension de sa gamme Vigiflam Vi, produit plus compact et plus léger que la version précédente qui permettra une installation en milieu industriel plus simple et plus rapide. Ce lancement devrait favoriser une accélération de la croissance au S2. Enfin s'agissant des activités historiques de manutention de vrac (10,1 M€, 36,5% du CA Groupe), le CA est stable sur la période. Comme en 2023, le marché demeure atone avec un environnement macroéconomique peu favorable aux investissements notamment en Europe (occidentale et de l'est) et en Chine.

A noter également que Stif a obtenu un financement de 6 M€ auprès de la BPI décomposé entre crédit revolving de 3 M€ activable en tout ou partie à tout moment pendant 3 ans, et d'autre part d'un crédit de 3 M€ amortissable sur 8 ans après 2 ans de différé. Ce dispositif vient renforcer les moyens financiers du groupe et permettra de financer certains investissements industriels ainsi qu'accompagner la hausse de l'activité par une maitrise optimisée du besoin en fonds de roulement (BFR).