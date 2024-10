Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Stif prend près de 4% après la publication par ce spécialiste de la protection contre les explosions d'un résultat net part du groupe multiplié par 7,3 à 3,38 millions d'euros, au titre des six premiers mois de 2024.



Sa marge d'EBITDA s'est améliorée à 22,7% (8,7% au premier semestre 2023), reflétant 'un mix produit toujours plus favorable associé à une maîtrise continue des coûts de production' dans un contexte de croissance de 69% de son chiffre d'affaires à 27,67 millions.



Stif envisage de réaliser un chiffre d'affaires proche de 60 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice en cours (et de l'ordre de 80 millions à horizon 2027) et anticipe une marge d'EBITDA supérieure à 20% pour 2024 et les exercices à venir.





