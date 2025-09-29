 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 880,00
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STIF : Avancement de la date de publication des résultats semestriels 2025
information fournie par Actusnews 29/09/2025 à 17:45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avancement de la date de publication des

résultats semestriels 2025

Saint-Georges-sur-Loire, le 29 septembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce ce jour qu'en raison des mouvements sociaux à venir, le Groupe publiera demain soir - 30 septembre 2025, après clôture, le communiqué de presse sur les résultats semestriels 2025 au lieu du mercredi 1 er octobre 2025, après clôture comme initialement annoncé.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 350 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF
Direction des relations extérieures
Géraldine Baudouin
direction@stifnet.com
02 41 72 16 83 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Ghislaine Gasparetto
stif@seitosei-actifin.com
06 85 36 76 81 		SEITOSEI.ACTIFIN
Relations presse
Michael Scholze
michael.scholze@seitosei-actifin.com
06 85 86 17 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mp2clcZuam+by3FulstoapJsl5xmlJKZaWKYm2Jva5fJm51mlZiUnMWZZnJll2xs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94276-20250929_stif_modification-calendrier-communication-financiere-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

STIF
70,6000 EUR Euronext Paris +2,62%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier arrive au tribunal de Besançon le 9 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    A son procès, Péchier reconnaît un patient empoisonné... mais par un autre
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:36 

    L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a admis que la première des 30 victimes qui lui sont imputées avait bien été empoisonnée, tout en continuant à nier en être à l'origine, lundi devant la cour d'assises du Doubs. Au début de la quatrième semaine de ce procès hors-normes, ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:30 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure, tout en peaufinant la composition de son gouvernement, attendue dans les prochains ... Lire la suite

  • Cédric Jubillar devant la cour d'asises du Tarn, à Albi, le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Au procès de Cédric Jubillar, nouvelle offensive de la défense
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:05 

    "Vous êtes le péché originel" de l'affaire Jubillar : La défense a lancé une nouvelle offensive lundi à Albi au procès du peintre-plaquiste, tentant de déstabiliser l'ancien procureur de Toulouse dans un duel qui a fait "pschitt" selon un avocat des parties civiles. ... Lire la suite

  • TotalEnergies augmente sa production et réduit ses investissements ( AFP / Lou BENOIST )
    TotalEnergies augmente sa production et réduit ses investissements
    information fournie par AFP 29.09.2025 19:04 

    TotalEnergies va augmenter sa production globale d'énergies jusqu'en 2030 tout en réduisant ses investissements, y compris dans les énergies bas carbone, et ses coûts opérationnels pour faire face à un environnement "incertain" dans un contexte de baisse des prix ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank