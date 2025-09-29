STIF : Avancement de la date de publication des résultats semestriels 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avancement de la date de publication des

résultats semestriels 2025

Saint-Georges-sur-Loire, le 29 septembre 2025 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce ce jour qu'en raison des mouvements sociaux à venir, le Groupe publiera demain soir - 30 septembre 2025, après clôture, le communiqué de presse sur les résultats semestriels 2025 au lieu du mercredi 1 er octobre 2025, après clôture comme initialement annoncé.

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 350 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 4 usines réparties entre la France, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

