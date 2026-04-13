STIF : Avancement de la date de l'Assemblée Générale Mixte du 22 mai 2026 au 21 mai 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avancement de la date de l'Assemblée Générale Mixte

du 22 mai 2026 au 21 mai 2026

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

à l'Assemblée Générale

Saint-Georges-sur-Loire, le 13 avril 2026 – 17h45 – STIF (FR001400MDW2, ALSTI), spécialiste de la protection contre les explosions, annonce l'avancement de la date de son Assemblée Générale Mixte initialement prévue le 22 mai 2026 au 21 mai 2026.

L'Assemblée Générale Mixte se tiendra à 10h au siège de la Société, Zone d'activité de la Lande - 49170 Saint-Georges-sur-Loire.

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions est publié au BALO n°44 du 13 avril 2026 (annonce n°2600824).

Tous les documents qui, d'après la loi, doivent être communiqués aux actionnaires en vue des assemblées générales, seront tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social, et sur le site internet de la Société : https://investir.stif.fr/assemblees-generales/ .

Les actionnaires ont également la possibilité de se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce sur simple demande écrite adressée à UPTEVIA au Service Assemblées Générales, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, ou à l'adresse électronique suivante : direction@stifnet.com .

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 : 22 juillet 2026

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d'élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le Groupe familial s'est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive et active contre les risques d'explosions de poussières industrielles, et dans l'activité de la protection contre les risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Fort de près de 400 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l'échelle internationale, de 5 usines réparties entre la France, la Belgique, l'Asie et les USA, le Groupe entend devenir un acteur global de la sécurité industrielle et énergétique, en Europe et à l'international.

Contacts

STIF

Direction des relations extérieures

Géraldine Baudouin

direction@stifnet.com

02 41 72 16 83 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Ghislaine Gasparetto

stif@seitosei-actifin.com

06 85 36 76 81 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations presse

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isabelle.dray@seitosei-actifin.com

06 85 36 85 11