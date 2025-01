STIF : Accélération de l’activité BESS sur la fin d’année

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025

STIF a publié un chiffre d’affaires annuel record pour l’exercice 2025, atteignant 61,2 M€, soit une croissance impressionnante de +72,3%, surpassant nos estimations (59,6 M€e ; +2,7%). Cette performance est portée par l’accélération de l’activité BESS, qui a généré 29,3 M€ sur l’année (contre 4,5 M€ en 2023), grâce à une forte dynamique au second semestre (18,3 M€, vs 11 M€ au S1).

Confiant dans ses perspectives, le management confirme son ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 80 M€ et une marge d’EBITDA supérieure à 20% d’ici 2027.

Un activité BESS en plein essor

L’activité BESS, qui représente désormais 47,8% du chiffre d’affaires total, s’est imposée comme un vecteur clé de croissance. Les ventes ont été stimulées par des contrats solides avec Tesla et Sungrow, ainsi que par le ramp-up de clients stratégiques tels que Nidec, CATL et BYD. Sur l’année, elles se sont élevées à hauteur de 29,3 M€ (vs 4,5 M€ en 2023).

Perspectives et estimations

Le groupe maintient sa guidance, avec un objectif de 80 M€ de CA et une marge d’EBITDA supérieure à 20% d’ici 2027.

La montée en puissance des nouveaux contrats sur le segment BESS, notamment avec Sungrow (commandes additionnelles significatives attendues en 2025), devrait soutenir une trajectoire de forte croissance. L’accélération du segment BESS observée sur l’année devrait être très relutive pour le groupe qui devrait connaitre une rentabilité exceptionnelle sur l’exercice.

Recommandation

Suite à cette publication et après mise à jour des comparables, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 34,3€ (vs 30,9€), soit un upside de +15,5%. Sur ce nouvel objectif, STIF se traite sur des multiples 2025 de 8,3x VE/EBITDA, 10,7x VE/EBIT et 15,2x PE.