 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stewart Information glisse après le lancement d'une offre d'actions
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société de services immobiliers Stewart Information Services STC.N chutent de 2,6 % à 71,88 $ dans les échanges prolongés ** STC lance une offre publique de 1,9 million d'actions (link https://www.businesswire.com/news/home/20251210919372/en/Stewart-Announces-Proposed-Public-Offering-of-Common-Stock)

** Goldman Sachs est le chef de file principal de l'offre, tandis que Citizens Capital Markets est teneur de livres

** Le produit de l'émission sera utilisé pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris des opportunités d'acquisition potentielles ** STC avait 28 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon (link https://www.sec.gov/news/home/20251210919372/en/Stewart-Announces-Proposed-Public-Offering-of-Common-Stock)

le prospectus ** Les deux sociétés de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "hold"; PT médian 80 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, STC a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

STEWART INFO.SER
73,890 USD NYSE +1,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank