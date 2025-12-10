Stewart Information glisse après le lancement d'une offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société de services immobiliers Stewart Information Services STC.N chutent de 2,6 % à 71,88 $ dans les échanges prolongés ** STC lance une offre publique de 1,9 million d'actions (link https://www.businesswire.com/news/home/20251210919372/en/Stewart-Announces-Proposed-Public-Offering-of-Common-Stock)

** Goldman Sachs est le chef de file principal de l'offre, tandis que Citizens Capital Markets est teneur de livres

** Le produit de l'émission sera utilisé pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris des opportunités d'acquisition potentielles ** STC avait 28 millions d'actions en circulation au 30 septembre, selon (link https://www.sec.gov/news/home/20251210919372/en/Stewart-Announces-Proposed-Public-Offering-of-Common-Stock)

le prospectus ** Les deux sociétés de courtage qui couvrent l'action l'évaluent à "hold"; PT médian 80 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, STC a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année