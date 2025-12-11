Stewart Information glisse après avoir fixé le prix de l'offre d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de la société de services immobiliers Stewart Information Services STC.N chutent de 5,2 % à 70 $ avant bourse

** La société lance une offre publique de 1,9 million d'actions à 68 $ l'action, soit une décote de près de 8 % par rapport à la dernière clôture de 73,81 $

** Le produit sera utilisé pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris des opportunités d'acquisition potentielles ** La société avait 28,02 millions d'actions en circulation à la clôture de mercredi, selon les données compilées par LSEG

** Goldman Sachs est le chef de file de la gestion du livre, tandis que Citizens Capital Markets est le chef de file de la gestion du livre

** Deux sociétés de courtage couvrant l'entreprise considèrent le titre comme "à conserver"; leur prévision médiane est de 80,00 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, STC a progressé de 9,4 % depuis le début de l'année