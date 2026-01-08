 Aller au contenu principal
Steven Madden progresse après que Needham a relevé sa recommandation à "acheter"
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du fabricant de chaussures et de sacs à main Steven Madden SHOO.O sont en hausse de 2,6 % à 45,17 $ avant le marché

** Needham relève sa recommandation sur le titre de "conserver" à "acheter", et porte son objectif de cours à 50 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse d'environ 14 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'évolution des tendances de la mode, avec des consommateurs qui s'éloignent de l'athleisure et un intérêt renouvelé pour les thèmes des tenues habillées et des vêtements de travail, stimulera la performance de l'entreprise en 2026

** Elle ajoute que SHOO bénéficiera également de l'effet relutif généré par l'acquisition récente de l'entreprise Kurt Geiger

** 6 des 9 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 3 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 45 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté d'environ 2 % en 2025

