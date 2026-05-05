Sterling Infrastructure s'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action de l'entreprise de construction Sterling Infrastructure STRL.O progresse de 22,1 % à 646,88 $ en pré-ouverture

** L'entreprise texane a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions pour 2026

** Elle relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 3,70-3,80 milliards de dollars, contre 3,05-3,20 milliards de dollars précédemment

** La société affiche un chiffre d'affaires de 825,68 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 603,58 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La croissance du chiffre d'affaires et du carnet de commandes a été stimulée par la récente acquisition de CEC et par une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 55 % au premier trimestre, tirée par son segment E-Infrastructure Solutions

** Huit analystes attribuent à l'action la note « acheter » ou supérieure; objectif de cours médian à 490 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action STRL affichait une hausse de 72,9 % depuis le début de l'année