Sterling Infrastructure progresse grâce à des prévisions optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 19:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la société texane Sterling Infrastructure STRL.O en hausse de ~9% à 350,47 $

** L'entreprise de construction prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice par action ajusté compris entre 9,43 et 9,71 dollars, supérieur aux attentes des analystes qui tablent sur 8,10 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus annuels ajustés devraient se situer entre 2,23 et 2,29 milliards de dollars, légèrement au-dessus de l'estimation moyenne de 2,25 milliards de dollars

** Les perspectives annuelles ajustées reflètent l'acquisition prévue de 505 millions de dollars de l'entrepreneur spécialisé CEC Facilities Group

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté d'environ 107 %, y compris les mouvements de la séance

Valeurs associées

STERLING INFRA
347,5550 USD NASDAQ +8,29%
