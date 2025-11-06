Steris revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande de produits de stérilisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - Le fabricant d'équipements médicaux Steris

STE.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur la vigueur de son segment le plus important, qui vend des produits de stérilisation, ce qui a fait grimper ses actions de 2 % dans les échanges après les heures de bureau.

La société basée à Mentor, dans l'Ohio, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 de 10,15 à 10,30 dollars par action, contre 9,90 à 10,15 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 10,09 dollars par action pour l'année.

Steris a également revu à la hausse ses prévisions de croissance organique annuelle du chiffre d'affaires des activités poursuivies à 7 %-8 % à taux de change constants.

Le sentiment des investisseurs à l'égard des fabricants d'appareils médicaux tels que Steris et Stryker SYK.N s'est renforcé au cours des derniers trimestres, grâce aux prévisions d'une augmentation de la demande d'interventions chirurgicales, les patients plus âgés reprenant les traitements reportés pendant la pandémie.

La société, qui fabrique des instruments chirurgicaux, a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,50 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,43 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du secteur de la santé de Steris, qui fournit des produits et services de stérilisation aux hôpitaux et autres prestataires de soins de santé et représente environ 70 % du chiffre d'affaires total, a augmenté de 9 % au deuxième trimestre pour atteindre 1 033,8 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1 016 millions de dollars

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 2,47 dollars par action pour le trimestre, dépassant les estimations des analystes de 2,35 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.