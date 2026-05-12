Steris prévoit pour 2027 un bénéfice supérieur aux estimations et mise sur une demande liée aux interventions chirurgicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Steris

STE.N a annoncé lundi des prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte demande pour ses services de stérilisation, bien qu'il ait manqué de peu les estimations concernant son bénéfice ajusté du quatrième trimestre.

Pour l'exercice 2027, la société table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 11,10 et 11,30 dollars, soit un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 11,10 dollars, selon les données compilées par LSEG. Elle prévoit également une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 7% à 8%.

Steris, qui commercialise des produits de prévention des infections auprès des hôpitaux et des laboratoires, a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 1,6 milliard de dollars, grâce à l'augmentation du volume des interventions et à la diversification de sa clientèle. Les analystes avaient tablé sur un chiffre d'affaires de 1,59 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 mars.

La société a également autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté de Steris au quatrième trimestre s'est établi à 2,83 dollars par action, manquant de peu les estimations de 2,85 dollars par action.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires trimestriel de son principal segment, la santé, a augmenté de 7% pour atteindre 1,14 milliard de dollars, tandis que celui de son segment Technologies de stérilisation appliquées a progressé de 6% pour s'établir à 289,2 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du segment Sciences de la vie a augmenté de 9% pour atteindre 162,9 millions de dollars.