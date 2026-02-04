Steris maintient ses prévisions de bénéfices annuels après une légère amélioration de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Steris STE.N a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, après avoir légèrement dépassé les estimations de revenus du troisième trimestre grâce à la vigueur de son segment le plus important, qui vend des produits de stérilisation.

Les actions du fabricant d'équipements médicaux étaient en baisse de 3,6 % dans les échanges prolongés.

Steris a maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026 dans une fourchette de 10,15 à 10,30 dollars par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 10,21 $ par action pour l'année.

La société a déclaré que les prévisions comprennent des vents contraires tarifaires plus élevés, qui devraient maintenant réduire le bénéfice avant impôt d'environ 55 millions de dollars, par rapport aux attentes antérieures d'environ 45 millions de dollars.

Steris et ses pairs tels que Stryker SYK.N ont bénéficié d'une augmentation de la demande, car de plus en plus de personnes aux États-Unis, en particulier les Américains plus âgés, recherchent des services de soins de santé et des procédures chirurgicales.

La semaine dernière, Stryker a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, misant sur les ventes importantes de ses implants et autres dispositifs médicaux.

Le chiffre d'affaires du secteur de la santé de Steris, qui fournit des produits de stérilisation aux hôpitaux et autres prestataires de soins de santé, a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente au cours du troisième trimestre fiscal, pour atteindre 1,1 milliard de dollars.

La société, qui produit des instruments chirurgicaux, a déclaré des revenus trimestriels de 1,5 milliard de dollars, légèrement supérieurs aux estimations des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 2,53 dollars par action pour le troisième trimestre, en ligne avec les estimations.

Pour l'exercice 2026, Steris s'attend à ce que le chiffre d'affaires déclaré des activités poursuivies augmente de 8 % à 9 %, et à ce que le chiffre d'affaires organique à taux de change constant des activités poursuivies augmente de 7 % à 8 %.