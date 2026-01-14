Stérin dans le viseur: les sénateurs PS vont enquêter sur les financements privés en politique

La chaise vide de Pierre-Edouard Stérin lors d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections en France, le 14 mai 2025, à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les sénateurs socialistes ont annoncé mercredi le lancement d'une commission d'enquête sur l'influence et les mécanismes de financement des fondations privées en politique, assumant de viser notamment la galaxie du milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin.

"La question de la transparence des financements et des soutiens est un enjeu démocratique", a détaillé lors d'une conférence de presse la sénatrice PS de Paris Colombe Brossel, à l'initiative de cette commission d'enquête parlementaire.

Cette commission, aux pouvoirs d'enquête et d'audition élargis, devrait commencer ses travaux fin janvier ou début février. Elle aura ensuite six mois pour mener ses auditions avant la remise d'un rapport, qui pourrait aussi ouvrir la voie à des modifications législatives.

L'objectif des sénateurs socialistes est d'ériger "une forme de rempart démocratique contre des attaques extrêmement organisées, coordonnées, structurées, financées dans des champs politiques loin d'être anecdotiques", a avancé Colombe Brossel.

Elle a visé sans détour l'homme d'affaires conservateur Pierre-Edouard Stérin, initiateur du projet "para-politique" baptisé Périclès, visant notamment à "faire se lever une élite" avec "toutes les forces de droite".

Mais le périmètre de la commission d'enquête est bien plus large car le PS entend "se laisser toutes les portes ouvertes" travailler "sur tous les autres modes de financement", sans exclure par exemple la régulation des médias traditionnels et l'empire médiatique du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Au printemps, Pierre-Edouard Stérin avait refusé par deux fois de répondre à la convocation d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'organisation des élections en France. Il a été entendu mi-novembre par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte après ce double refus.

Le Sénat a multiplié ces dernières années les commissions d'enquête au retentissement non-négligeable dans la sphère publique, de l'affaire Benalla au Fonds Marianne, en passant par l'influence croissante des cabinets de conseil dans les politiques publiques.

Ou, plus récemment, sur le respect des obligations climatiques de TotalEnergies , le coût des aides publiques aux entreprises, celui des agences de l'Etat ou encore le scandale des eaux minérales en bouteille.