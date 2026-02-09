 Aller au contenu principal
Stephens relève le PT d'Emerson Electric en raison de la solidité des commandes
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Le marché de l'immobilier est en pleine expansion et les investisseurs sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à l'immobilier d'entreprise

** Le nouveau PT représente encore une baisse de 1,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stephens note que les tendances récentes en matière de commandes indiquent une dynamique au-delà de l'exercice 26; augmente ses prévisions de BPA ajusté à 6,48 $ pour l'exercice 26 et à 7,02 $ pour l'exercice 27, par rapport aux estimations précédentes de 6,43 $ et de 6,99 $

** La semaine dernière, la société a affiché un bénéfice plus élevé au premier trimestre et a relevé le bas de sa prévision de BPA ajusté pour 2026 grâce à une forte demande d'équipements d'automatisation industrielle

** L'EMR a augmenté de 7,1 % en 2025

