Stephens relève le PT d'Emerson Electric en raison de la solidité des commandes

** Le nouveau PT représente encore une baisse de 1,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Stephens note que les tendances récentes en matière de commandes indiquent une dynamique au-delà de l'exercice 26; augmente ses prévisions de BPA ajusté à 6,48 $ pour l'exercice 26 et à 7,02 $ pour l'exercice 27, par rapport aux estimations précédentes de 6,43 $ et de 6,99 $

** La semaine dernière, la société a affiché un bénéfice plus élevé au premier trimestre et a relevé le bas de sa prévision de BPA ajusté pour 2026 grâce à une forte demande d'équipements d'automatisation industrielle

** L'EMR a augmenté de 7,1 % en 2025