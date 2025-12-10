Stephens initie une couverture sur LKQ Corp avec une note de "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Stephens initie une couverture sur le distributeur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O avec une note de "surpondération" et un objectif de prix de 39 $

** L'objectif de prix représente une hausse de 38,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de LKQ augmentent de près de 1,5 % avant l'ouverture du marché

** La société de courtage indique que LKQ maintient une position différenciée aux États-Unis en tant que seul distributeur de pièces détachées et de pièces de récupération

** La transition de la société vers la création de valeur opérationnelle, à partir de l'ingénierie financière, est un élément sous-estimé et substantiel de l'histoire de l'action LKQ ** Reuters a récemment rapporté que LKQ cherche à vendre sa division spécialisée, qui ne représente que ~7,5 % de son EBITDA total, mais qui pourrait rapporter entre 750 millions et 1 milliard de dollars de liquidités supplémentaires

** Huit des 11 sociétés de courtage considèrent l'action comme "à l'achat" ou supérieure, trois comme "à conserver"; le prix médian est de 41,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 23,4 % depuis le début de l'année