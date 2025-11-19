Stephen Miran, de la Fed, préconise d'exempter les bons du Trésor de la règle sur l'effet de levier des banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pete Schroeder

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen Miran, a demandé mercredi aux régulateurs d'exempter les obligations du Trésor américain d'un ratio clé d'endettement des banques, estimant que les agences devraient aller plus loin que les plans proposés précédemment.

En juin, la Fed a proposé de revoir la quantité de capital que les grandes banques mondiales doivent détenir en contrepartie d'actifs à risque relativement faible, dans le cadre d'un effort visant à stimuler la participation aux marchés du Trésor.

La proposition modifie ce que l'on appelle le "ratio de levier supplémentaire amélioré" de sorte que le montant de capital que les banques doivent mettre de côté soit directement lié à l'importance du rôle joué par chaque entreprise dans le système financier mondial.

La Fed et les autres régulateurs bancaires ont choisi de ne pas avancer un plan qui aurait exempté certains titres du Trésor de l'exigence, bien qu'ils aient sollicité des commentaires sur cette option.

Stephen Miran a fait valoir, dans un discours prononcé devant un groupe du secteur bancaire, que l'exemption de la dette du Trésor "isolerait" le marché des titres du Trésor, car les banques ne seraient pas dissuadées de détenir ces titres en période de turbulences. Il a rappelé que les régulateurs avaient justement prévu une telle exemption lors de la pandémie de COVID-19.

"Retirer ces titres du ratio de levier, comme cela a été suggéré comme alternative dans la règle proposée, aiderait à isoler le marché du Trésor des épisodes stressants lorsque la liquidité est insuffisante", a-t-il déclaré.

La proposition de juin sur l'eSLR était la première étape d'un effort majeur de déréglementation mené par la nouvelle responsable de la réglementation de la Fed, Michelle Bowman, vice-présidente chargée de la supervision.

En septembre, le Sénat américain a confirmé de justesse Stephen Miran au conseil d'administration de la Fed, élargissant ainsi l'influence du président Donald Trump sur la banque centrale la plus importante au monde. Stephen Miran devrait retourner à son poste de conseiller économique principal de la Maison-Blanche lorsque son mandat de gouverneur de la Fed prendra fin en janvier.