Stéphane Vonthron prend la direction de LOIM France

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) a confirmé l’arrivée de Stéphane Vonthron ce 27 mai. Il prendra le poste de directeur de LOIM France, également en charge du développement des activités commerciales en Belgique, au Luxembourg et à Monaco, à compter du 16 juin 2025. Basé à Paris, Stéphane Vonthron sera directement rattaché à Bettina Ducat, co-responsable de Lombard Odier IM.

Stéphane Vonthron remplace Aude Dhuivonroux, qui occupait le poste de directrice de LOIM en France depuis février 2024. Elle succédait à Frédéric Cruzel, qui partait à la retraite. Elle a quitté la société pour relever un nouveau défi professionnel, selon un porte-parole de LOIM.

Stéphane Vonthron dispose de plus de vingt ans d’expérience dans le développement commercial et la distribution de solutions d’investissement sur le marché français. Il rejoint Lombard Odier Investment Managers après avoir occupé le poste de directeur de la distribution pour le marché français chez Natixis Investment Managers depuis 2023, et des fonctions similaires auprès de JP Morgan Asset Management de 2014 à 2023. Auparavant, il a contribué au développement de la Financière de l’Échiquier durant près de dix ans, où il a exercé des responsabilités dans les ventes institutionnelles et la distribution tiers.

Au travers de ce « recrutement stratégique », LOIM ambitionne de « développer ses activités de distribution auprès d’une cible de clientèle étendue, en ligne avec ses ambitions de croissance dans les années à venir », indique un communiqué de presse.

Laurence Marchal