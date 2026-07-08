Stéphane Ledermann prend les rênes d'AB Science en tant que PDG

AB Science annonce une évolution de sa gouvernance "afin d'accompagner une nouvelle phase de son développement", avec la nomination de Stéphane Ledermann en tant que président-directeur général (PDG), en remplacement de son cofondateur, Alain Moussy, qui demeure néanmoins administrateur.

Le conseil d'administration a aussi coopté Stéphane Ledermann en qualité d'administrateur en remplacement de Renaud Sassi, qui a souhaité renoncer à son mandat d'administrateur. Actionnaire de la société biopharmaceutique depuis plus de 14 ans, Stéphane Ledermann a contribué activement à son financement.

Le conseil a également décidé de confier à son nouveau PDG la conduite d'une revue stratégique portant sur les activités, les actifs et les perspectives d'AB Science. Les conclusions de cette revue seront présentées au conseil d'administration et donneront lieu à la présentation d'une feuille de route stratégique au marché à l'automne prochain.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le développement et le financement d'entreprises innovantes, Stéphane Ledermann a occupé des fonctions de direction générale et financière au sein de groupes industriels, de start-up technologiques, d'entreprises d'aviation d'affaires et de sociétés de promotion immobilière.

Nommé directeur général de Boostheat en janvier 2025, il a conduit un important plan de redressement visant à assainir la structure financière de la société et à réduire durablement ses charges récurrentes. Il quitte l'ensemble de ses autres fonctions opérationnelles afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités.