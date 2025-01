Stéphane Eyraud rejoint Financière des Ternes au poste de directeur associé

(AOF) - Financière des Ternes annonce l’arrivée de Stéphane Eyraud en tant que directeur associé. Avec plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers et l’entrepreneuriat, il apporte une expertise stratégique précieuse et prend la direction du département Financial Institution Groups (FIG).

Avant de rejoindre Financière des Ternes en 2024, Stéphane Eyraud a fondé et dirigé Chappuis Halder, un cabinet de conseil international spécialisé dans les services financiers. Sous sa direction, Chappuis Halder est devenu un acteur incontournable avec un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros et 200 consultants opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En 2022, il a piloté avec succès la cession de l'entreprise à Capgemini.

En parallèle, il dirige Martheart F.S., une société spécialisée dans l'accompagnement des fonds de private equity, venture et CVC dans leurs investissements en FIG.