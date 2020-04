Stéphane Corsaletti refait surface chez Allfunds

(NEWSManagers.com) -

Stéphane Corsaletti, l' ancien président d' ABN Amro Investment Solutions, rejoint Allfunds en tant que directeur des investissements.

Il y dirigera une équipe de 30 personnes réparties dans le monde entier et qui fournissent des services d' analyses et de conseil à plus de 200 investisseurs institutionnels et clients wholesale, précise un communiqué. Le nouveau CIO sera basé au Luxembourg. Il fera aussi partie du comité exécutif de la société, et sera rattaché directement au CEO Juan Alcaraz.

Dans le cadre de ses fonctions, Stéphane Corsaletti "identifiera et mettra en oeuvre des opportunités qui contribueront à la croissance des capacités de solutions d' investissements d' Allfunds", indique la plate-forme.

En recrutant Stéphane Corsaletti, qui a incarné la gestion de Neuflize OBC, puis d'ABN Amro, pendant plusieurs années, Allfunds s' offre une visibilité nouvelle, notamment en France. Et ce, alors que BNP Paribas a pris 22,5 % de la plate-forme de fonds en octobre dernier.