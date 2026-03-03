 Aller au contenu principal
Stellantis veut maintenir un niveau élevé de dépôts de brevets malgré le virage stratégique
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 11:09

Stellantis STLAM.MI prévoit de maintenir un niveau élevé de dépôts de brevets malgré l’annulation de nombreux projets de véhicules électriques dans le cadre d’un recentrage stratégique, a déclaré mardi la directrice de l'innovation du constructeur automobile, Anne Laliron.

"Antonio Filosa est très très favorable à pousser la créativité et la protection de nos innovations. Nous avons un appui très fort sur l’innovation et sur les brevets", a-t-elle souligné.

En 2025, Stellantis a déposé 1 .294 brevets en France, soit environ la moitié de son total mondial, a ajouté Anne Laliron.

Stellantis a fait état le mois dernier d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros liée à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards sur l'ensemble de l'année pour avoir surestimé la vitesse de transition vers l'électrique.

(Reportage Gilles Guillaume, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

