Stellantis veut maintenir un niveau élevé de dépôts de brevets malgré le virage stratégique

Stellantis STLAM.MI prévoit de maintenir un niveau élevé de dépôts de brevets malgré l’annulation de nombreux projets de véhicules électriques dans le cadre d’un recentrage stratégique, a déclaré mardi la directrice de l'innovation du constructeur automobile, Anne Laliron.

"Antonio Filosa est très très favorable à pousser la créativité et la protection de nos innovations. Nous avons un appui très fort sur l’innovation et sur les brevets", a-t-elle souligné.

En 2025, Stellantis a déposé 1 .294 brevets en France, soit environ la moitié de son total mondial, a ajouté Anne Laliron.

Stellantis a fait état le mois dernier d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros liée à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards sur l'ensemble de l'année pour avoir surestimé la vitesse de transition vers l'électrique.

(Reportage Gilles Guillaume, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)