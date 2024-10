AOF - EN SAVOIR PLUS

L'entreprise réitère ses prévisions financières pour 2024 : une marge opérationnelle courante prévue entre 5,5% et 7%; free cash-flow industriel prévu entre -5 milliards et 10 milliards d'euros.

"Le programme de rachat d'actions de 3 milliards d'euros de l'entreprise s'est achevé en octobre (dont 0,9 milliard au troisième trimestre), restituant un total de 7,7 milliards d'euros aux actionnaires en 2024. La poursuite d'une politique de rémunération du capital cohérente impliquera le calibrage des dividendes et des rachats d'actions au début de l'année 2025", a déclaré Stellantis.

Le troisième trimestre 2024 a été marqué par des interruptions de production sur plusieurs modèles dans le cadre d'une transformation de l'offre produits globale, par des réductions de stocks planifiées en Amérique du Nord et par des vents contraires liés à un environnement de marché difficile en Europe.

(AOF) - Au troisième trimestre 2024, Stellantis a dégagé un chiffre d’affaires net de 33 milliards d’euros en baisse de 27% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement en raison de la baisse des expéditions et d’un mix défavorable, ainsi que de l’impact des prix et des taux de change. Sur cette période, les ventes consolidées de 1 148 000 unités ont baissé de 279 000 unités, soit 20% d’une année sur l’autre.

Stellantis : ventes en baisse et maintien des prévisions financières 2024

