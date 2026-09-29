Stellantis va suspendre la production de trois usines françaises en octobre

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un arrêt temporaire de la production dans trois usines françaises pendant une partie du mois d'octobre, le groupe automobile franco-italo-américain justifiant notamment cette décision par une disponibilité insuffisante de certaines batteries.

Un porte-parole a précisé que l'usine de Sochaux (Doubs) verrait sa production être suspendue entre le 23 et le 30 octobre, celle de Rennes (Ille-et-Vilaine) du 22 au 30 octobre et celle de Mulhouse (Haut-Rhin) du 15 au 30 octobre.

"Cette décision est liée à une disponibilité insuffisante de certaines batteries destinées aux versions Long Range de nos véhicules électriques", a dit un porte-parole de Stellantis au sujet de l'arrêt à Sochaux, précisant que les représentants du personnel avaient été informés.

"La demande pour ces versions est soutenue, en particulier de la part des clients professionnels et reste supérieure aux capacités actuelles d'approvisionnement. Dans ce contexte, nous adaptons temporairement notre programme de production afin de rester alignés avec les besoins du marché et d'éviter la constitution de stocks de véhicules qui ne correspondent pas à la demande des clients", a-t-il ajouté.

Les raisons de l'arrêt de l'usine de Rennes, qui fabrique la Citroën C5 Aircross, sont similaires, a poursuivi le porte-parole.

(Dominique Patton, Version française Benoit Van Overstraeten)