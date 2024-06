Stellantis va redistribuer 7,7 milliards d'euros à ses actionnaires en 2024

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Stellantis va verser 7,7 milliards d'euros de dividendes et de rachat d'actions, a annoncé le constructeur automobile jeudi, juste avant la tenue d'une journée pour les investisseurs à Auburn Hills (Michigan), aux États-Unis.

Le constructeur aux 14 marques, qui a réalisé près de 190 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, a confirmé ses objectifs pour cette année, avec une marge opérationnelle située autour de 10-11% au premier semestre (contre 14,4% en 2023), mais un flux de trésorerie inférieur à celui de l'année dernière.

Stellantis a présenté une activité en recul de 12% au premier trimestre 2024 sur un an. Le groupe doit lancer 21 nouveaux modèles ou rafraîchissements de modèles au second semestre, dont de nombreuses versions électriques, et compte accentuer les mesures d'économie pour se relancer.

"L’entreprise continuera d’utiliser les rachats d’actions et les dividendes ordinaires pour restituer l’excès de capital aux actionnaires", a-t-elle précisé dans un communiqué.

En 2025, le constructeur automobile "visera la fourchette supérieure de sa politique de distribution de dividendes (25-30%), contre 25% ces dernières années", indique-t-il également.

Stellantis, dont les profits ont atteint des niveaux records en 2023 avec 18,6 milliards d'euros de bénéfice net, a promis en début d'année de redistribuer 1,9 milliard d'euros à ses salariés dans le monde en 2024.

La rémunération du directeur général Carlos Tavares pourrait atteindre 36,5 millions d'euros via des bonus et des pensions retraites qui seront versées sur le long terme, ainsi qu'une prime de 10 millions d'euros liée à la transformation du groupe créé en 2021, comme la dernière assemblée générale l'avait validé.