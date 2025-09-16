 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis va rappeler plus de 53 000 véhicules américains pour un problème de pompe à carburant, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 53 849 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de pompe à carburant, qui peut entraîner une perte de débit de carburant et une perte de puissance de conduite, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

STELLANTIS
