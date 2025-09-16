Stellantis va rappeler plus de 53 000 véhicules américains pour un problème de pompe à carburant, selon la NHTSA

Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 53 849 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de pompe à carburant, qui peut entraîner une perte de débit de carburant et une perte de puissance de conduite, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).