Stellantis va rappeler plus de 53 000 véhicules américains pour un problème de pompe à carburant, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 53 849 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de pompe à carburant, qui peut entraîner une perte de débit de carburant et une perte de puissance de conduite, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer