Thales signe un contrat de maintenance avec IndiGo en Inde
Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants avioniques, associés au programme ' Avionics-By-The-Hour ' (ABTH) de Thales, une solution complète de gestion des pièces de rechange qui garantit la disponibilité des composants critiques afin de minimiser les temps d'immobilisation des avions.
Les réparations seront notamment gérées dans le nouveau centre de MRO avionique de pointe de Thales à Gurugram, en Inde.
' Ce partenariat stratégique avec IndiGo souligne notre engagement à fournir un soutien et des services avioniques de classe mondiale aux compagnies aériennes. Notre nouvelle installation de MRO en Inde augmente la capacité de Thales à fournir un service rapide et fiable, soutenu par la puissance de notre organisation mondiale, pour répondre à l'évolution des demandes de l'industrie aéronautique indienne' a déclaré Thomas Got, vice-président, Aviation Global Services, Thales.
Valeurs associées
|259,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,78%
