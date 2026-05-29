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Stellantis va rappeler plus de 419.035 véhicules aux États-Unis en raison d'un déploiement incorrect des airbags latéraux
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport tout au long du texte)

STLAM.MI , la société mère de Chrysler, procède au rappel de 419.035 véhicules aux États-Unis, car une erreur logicielle pourrait retarder le déploiement des airbags latéraux en cas d'accident, a déclaré vendredi l'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA).

Cela rendrait les véhicules non conformes aux normes fédérales américaines de sécurité automobile (Federal Motor Vehicle Safety Standards), a ajouté la NHTSA.

Le rappel concerne notamment les modèles Jeep Grand Cherokee 2022-2026 et Jeep Grand Cherokee L 2023-2025, a précisé l'autorité de régulation automobile.

Les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel du module de commande des dispositifs de retenue des occupants, a déclaré la NHTSA.

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