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Stellantis va rappeler plus de 200 000 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d'un problème lié au système de surveillance de la pression des pneus
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 09:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation avec détails et contexte tout au long de l'article)

Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, procède au rappel de 201.976 véhicules Jeep aux États-Unis en raison d’une erreur logicielle pouvant empêcher le système de surveillance de la pression des pneus de détecter une pression insuffisante ou d’allumer le voyant d’alerte, a déclaré mercredi l’Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Ce problème augmente le risque d’accident et rend les véhicules non conformes aux exigences fédérales américaines en matière de sécurité relatives au système de surveillance de la pression des pneus, a précisé la NHTSA.

Voici quelques détails:

* Les véhicules concernés comprennent certains modèles Jeep Wagoneer, Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Grand Cherokee 4XE et Grand Wagoneer, a précisé l'autorité de régulation.

* Cela concerne également certains modèles Jeep Wagoneer L, Grand Wagoneer L, Cherokee et Grand Wagoneer L PHEV.

* La NHTSA a expliqué que ce dysfonctionnement pouvait empêcher le système de surveillance de la pression des pneus d’alerter les conducteurs en cas de pression insuffisante, augmentant ainsi le risque d’accident.

* Les concessionnaires mettront à jour gratuitement le logiciel du concentrateur radio pour remédier au problème, selon l’autorité de régulation.

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