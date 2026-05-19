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Stellantis va lancer une petite voiture électrique et abordable
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 09:46

Stellantis a annoncé mardi le lancement de l'E-Car, un projet de petite voiture électrique et abordable dont la production devrait démarrer à partir de 2028 en Italie.

Dans un communiqué, le groupe automobile dit vouloir s'appuyer sur son succès dans ce segment jugé "à fort potentiel" en proposant un retour à de petits véhicules élégants, produits en Europe et respectueux de l'environnement. L'idée est de proposer plusieurs modèles "attractifs" qui seront déclinés à travers ses nombreuses marques.

Le constructeur explique que les modèles de son E-Car bénéficieront d'un design innovant et seront équipés de technologies électriques de pointe, développées avec ses partenaires afin de renforcer l'accessibilité et d'accélérer la mise sur le marché.

Il dit aussi vouloir répondre à la contraction sans précédent du segment des petites voitures abordables en Europe ces dernières années.

La production devrait démarrer en 2028 sur le site de Pomigliano, près de Naples, qui fabrique déjà la Fiat Panda.

L'action Stellantis cotée à la Bourse de Paris progressait de plus de 1% mardi matin dans le sillage de ces annonces, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,5% pour l'indice CAC 40, mais accuse encore un repli de plus de 31% cette année.

Le groupe doit tenir une journée d'investisseurs très attendue ce jeudi dans le Michigan.

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