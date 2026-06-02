Stellantis va investir "plus d'un milliard d'euros en France" dont 40% à Mulhouse

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé mardi qu'il allait investir "plus d’un milliard d’euros en France" pour produire à Mulhouse trois nouveaux modèles Peugeot électriques ou hybrides, de segment C (berlines et SUV), à partir de 2029.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'investissement sera réparti à 50% en recherche et développement, 40% dans le site de Mulhouse et 10% dans d'autres sites.

Cet investissement, dévoilé par Emmanuel Macron la semaine dernière, garantit l'avenir du site de Mulhouse (environ 4.500 salariés), qui est l'une des cinq usines automobiles de Stellantis en France. Il produit actuellement des Peugeot 308 et 408.

Le PDG du groupe Antonio Filosa ainsi que les ministres Roland Lescure (Economie) et Sébastien Martin (Industrie) se rendent mardi à Mulhouse pour présenter le projet.

L'investissement en recherche et développement, de plus de 500 millions d'euros, servira notamment à développer la plateforme technologique "STLA One", une architecture technique mondiale et modulable, qui servira de base d'ici 2030 à plus de 30 nouveaux modèles de différents gabarits et motorisations et qui remplacera cinq plateformes actuelles.

Cette unification, annoncée le 21 mai par Antonio Filosa dans le cadre de son plan stratégique, vise à améliorer la compétitivité de Stellantis, qui a accusé des pertes colossales en 2025 et perdu des parts de marché en Europe.

D’ici 2030, le constructeur veut produire 50% de ses volumes sur trois plateformes mondiales, avec jusqu’à 70% de composants communs.

Cette annonce confirme la place de Peugeot parmi les quatre marques mondiales que va désormais privilégier le groupe italo-franco-américain, avec Fiat, Jeep et Ram.

Elle vise aussi à répondre aux salariés en France craignant que Stellantis ne donne la priorité à ses activités américaines par rapport à l'Europe, après l'annonce par Antonio Filosa d'un plan de réduction de ses capacités de production européennes de 800.000 unités.