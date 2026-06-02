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Le nouveau processeur de Nvidia change la donne dans la course aux appareils optimisés pour l'IA
information fournie par AFP 02/06/2026 à 09:23

Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, un sérieux défi posé à la technologie d'Intel ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, un sérieux défi posé à la technologie d'Intel ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Les fabricants de processeurs, comme Intel et AMD, devraient s'inquiéter de leur nouveau rival Nvidia, estiment plusieurs experts, après que le géant américain et première capitalisation mondiale a annoncé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, qui moderniserait les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

"Microsoft et Nvidia vont réinventer le PC" et "il ne fait aucun doute que cette réinvention de l'ordinateur est aussi importante que la transformation du téléphone en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de smartphone", a déclaré lundi Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors de l'annonce du lancement pour l'automne du RTX Spark.

Lian Jye Su, analyste en chef au cabinet Omdia, a expliqué à l'AFP que les fabricants de processeurs pour ordinateurs portables "historiques" devaient désormais faire face au défi des ordinateurs portables Nvidia optimisés pour l'IA.

"Intel et AMD sont tous deux prêts sur le plan matériel, mais la question qui se pose est celle du logiciel, et de la création du type d'appareil adéquat capable de répondre aux attentes des consommateurs", a-t-il développé.

Zhibin Xiao, directeur général de l'entreprise américaine ZFlow AI, a déclaré à Taipei, où se déroule cette semaine le salon Computex, que cette technologie allait changer la donne.

"Il y aura plus de personnes travaillant sur les agents IA", puis "une fois que vous avez des développeurs, vous avez plus d'applications, et c'est là que les gens achèteront", a-t-il affirmé.

Al Benzoni, d'Aperion Technologies, préfère attendre avant de se procurer un ordinateur équipé de la technologie Nvidia.

"Je ne voudrais pas être le premier cobaye", car "ce n'est pas si facile de faire en sorte que tout soit fluide", a-t-il confié.

- Quel prochain support ? -

Des lunettes connectées Ray-Ban Meta exposées au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le 2 mars 2026 ( AFP / Manaure Quintero )

Des lunettes connectées Ray-Ban Meta exposées au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le 2 mars 2026 ( AFP / Manaure Quintero )

La création du prochain appareil phare, qu'il soit fixe, portable ou connecté, s'apparente à une quête du Graal pour les entreprises d'IA.

"Cela pourrait être le PC, mais nous nous intéressons aussi aux lunettes connectées", a indiqué Lian Jye Su.

"A un moment donné, même l'idée d'un PC IA n'était pas un argument convaincant", mais la popularité soudaine de l'outil d'agent OpenClaw a changé la donne, a-t-il ajouté.

Certaines entreprises misent également sur les smartphones, bien que les tentatives visant à abandonner les applications au profit d'une IA basée sur des agents se soient jusqu'à présent heurtées à des problèmes de puissance de calcul et d'autorisation d'accès aux outils intégrés aux appareils, gérés par différentes firmes.

OpenAI, à l'origine de ChatGPT, collabore avec le designer industriel Jony Ive sur un appareil mystère destiné à interagir avec l'IA, attendu pour l'année prochaine.

Les lunettes sont le choix privilégié de l'influenceuse tech Selina Liu, dont le compte Instagram "gptsavyy" compte plus de 300.000 abonnés.

"Parce que c'est vraiment proche de ce que nous voyons, de notre façon de parler et de notre façon d'interagir avec les gens", explique-t-elle.

A Taipei, le patron de Qualcomm, Cristiano Amon, s'est également exprimé sur le sujet lundi.

"A la maison, vous aurez des agents qui mettront essentiellement tout le monde au courant de vos activités et de votre emploi du temps, et toutes les choses que vous devez faire au travail", a-t-il déroulé.

Pour lui, le type de support n'est pas très important car "l'agent n'est pas lié à l'appareil".

"En réalité, il se déplace avec l'utilisateur et reste à ses côtés, quel que soit l'appareil que vous possédez", a-t-il précisé.

IA: Intelligence artificielle

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