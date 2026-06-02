Glucksmann certain qu'il "pliera" Mélenchon à la présidentielle

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann pose sur le plateau du 20h de TF1 le 26 mai 2026 à Boulogne-Billancourt, près de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Le leader social-démocrate Raphaël Glucksmann, qui prépare sa candidature à l'élection présidentielle, s'est dit convaincu mardi de pouvoir "plier" Jean-Luc Mélenchon dans un match à gauche au premier tour.

"La vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France insoumise dans une élection nationale, nous les avons pliés et nous les plierons à nouveau parce qu'une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche ne veulent pas de cette fracturation permanente de la société", a-t-il déclaré sur BFMTV et RMC, en faisant référence aux dernières élections européennes dont il était sorti en tête à gauche devant la liste LFI.

Raphaël Glucksmann a annoncé la semaine dernière qu'il se donnait trois mois pour formaliser sa candidature pour la présidentielle de l'an prochain.

Les Français "veulent une gauche démocratique et républicaine" et "ils savent aussi pertinemment qu'envoyer Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour, c'est assurer la victoire de l'extrême droite", a-t-il ajouté.

Pleinement lancé dans la course, le leader de la France insoumise (LFI) s'apprête à tenir le week-end prochain son premier grand meeting de campagne à Saint-Denis, ville conquise par son mouvement aux dernières élections municipales.

Les deux hommes sont au coude à coude dans les divers sondages d'intention de vote sortis récemment.