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Stellantis va investir à Mulhouse
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 15:26

Lors d'une conférence organisée à l'Elysée sur l'électrification, Emmanuel Macron a annoncé un gros investissement de Stellantis.

Selon le président de la République, le constructeur automobile multi-marques va investir un milliard d'euros pour relancer son usine de Mulhouse.

Le groupe devrait y produire une nouvelle génération de véhicule électrique à parti de 2026. Pour Emmanuel Macron "c'est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site".

De son côté, Stellantis apportera plus de précision lorsqu'il y aura des annonces officielles.

Cette annonce fait suite à la présentation la semaine dernière du dernier plan stratégique du groupe dans lequel il prévoit le lancement de plus de 60 nouveaux véhicules d'ici 2030, mais aussi la réduction de la capacité de production en Europe de 800 000 unités grâce à la reconversion de certains sites comme celui de Poissy en France. L'usine de Mulhouse devrait quant à elle se voir attribuer l'un de ces nouveaux modèles.

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