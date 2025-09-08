Stellantis va abandonner son objectif de 100% de véhicules électriques en Europe en 2030-Imparato

L'objectif de 100% de véhicules électriques en Europe en 2030 ne sera pas maintenu dans la nouvelle version du plan stratégique 2030 prévue pour le premier trimestre 2026, a déclaré lundi Jean-Philippe Imparato, le directeur de l'Europe élargie de Stellantis STLAM.MI à l'ouverture du salon de l'auto de Munich, en Allemagne.
Les autres objectifs du plan pourraient être conservés, a-t-il ajouté.
(Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
